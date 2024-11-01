Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. TBMM'nin Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir vatandaş intihar etme girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişiminde olduğu görülünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milletvekili odalarının da bulunduğu binanın çatısına çıkan şahsı ikna için Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol araya girdi. Şahısla bir süre konuştuktan sonra ikna çabaları başarılı olunca şahıs hızlı bir şekilde çatıdan indirildi.
İntihar girişiminde bulunan şahsın neden intihar etmeye yeltendiği ortaya çıktı. Şahsın, 34 yaşında işsiz bir psikolog olduğu öğrenildi.
Diyarbakır doğumlu S.F. isimli şahsın dün Sezgin Tanrıkulu ile görüştüğü ve Tanrıkulu'nun kendisini dün bir otele yerleştirdiği, yemek yedirdiği bilgisine ulaşıldı. S.F.'nin bugün bir milletvekili ile randevusunun olduğu ve bu sayede binaya giriş yapabildiği, milletvekili ile görüşememesi üzerine intihar etmeye yeltendiği ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Meclis binasında intihar girişimi - Son Dakika
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