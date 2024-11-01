Meclis binasında intihar girişimi - Son Dakika
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Meclis binasında intihar girişimi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir şahıs milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna çabaları sonucu şahıs, çıktığı yerden indirildi.

01.11.2024 16:24  Güncelleme: 16:38
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. TBMM'nin Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir vatandaş intihar etme girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişiminde olduğu görülünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLDİ

Milletvekili odalarının da bulunduğu binanın çatısına çıkan şahsı ikna için Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol araya girdi. Şahısla bir süre konuştuktan sonra ikna çabaları başarılı olunca şahıs hızlı bir şekilde çatıdan indirildi.

Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İntihar girişiminde bulunan şahsın neden intihar etmeye yeltendiği ortaya çıktı. Şahsın, 34 yaşında işsiz bir psikolog olduğu öğrenildi.

VEKİLLERLE RANDEVUSU VARMIŞ

Diyarbakır doğumlu S.F. isimli şahsın dün Sezgin Tanrıkulu ile görüştüğü ve Tanrıkulu'nun kendisini dün bir otele yerleştirdiği, yemek yedirdiği bilgisine ulaşıldı. S.F.'nin bugün bir milletvekili ile randevusunun olduğu ve bu sayede binaya giriş yapabildiği, milletvekili ile görüşememesi üzerine intihar etmeye yeltendiği ortaya çıktı.

Meclis binasında intihar girişimi

Halkla İlişkiler, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meclis binasında intihar girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • McA !:
    Bunlar başlangıç, vVatandaş ın gırtlağını bukadar sıkarsanız hergün her İl den böyle haberler artacaktır. Özellikle büyükşehirlerde insanlar cinnet seviyesinde 132 17 Yanıtla
  • Balık kıran:
    Dilemeyin Hemen atın içeri adamı onlarca davadan yargılayın 18 42 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bıçak kemiğe dayandı.. bakanlar 30 3 Yanıtla
  • Melih Babaoglu:
    Vız vız vız arı var ortada bal yok ne arısı bu arakadaşlsr. Pandami ve depremde. Çok şükür çalışiyordu. Esnaf şimdi. Corttt. Çatan çatana. Atan atana. Vay Biraz lütfen faiz indiriniz. Nas bereket. Faiz. Allah ha peyganbere savaş açmaktır. Aç oku. 28 4 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    atsın kendini niye ikna ettiniz yarın başka bir yerde aynısını yapar 1 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    işsizlik yok iş beğenmeme var bu ülkede. ben sendikalıyım 60 bin TL maaşım var bana yetiyor çok şükür herkes çalışsın ek iş yapsın artık ole yan gel yat yok gerekirse iş bitince ek işe çıksın boş durmak yok o devir bitti reis işini bilir 4 13 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH yardım etsin ALLAH kimseyi aclıkla sınamasın bir baba cocuklarına elinde bir poşet gütüremiyorsa ölümü ondan daha iyidir peygamber efendimiz komşusu acken tokyatan bizden deyildir demiş yani cehenemliktir demiş tokyatanlar fakiri yetimi düşünmüyen kendini hesaba ceksin 16 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Adam uyanik isi iyi biliyor meclise girmek için intihara kalkınmış sorsan lafla yani cikayim herkez beni görsün bana sahip çıksınlar 3 sene sonra lüks mercedesle dolasir 2 11 Yanıtla
  • serkan sezer:
    Sesi duyurmak için meclise gitmiş kendi seçtiği insanlar sesini duymuyor ;) kimden medet umuyorlar 11 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Oraya nasıl gırmış vay amk kimler ülke yönetiyor ya 9 2 Yanıtla
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