Ankara\'da Hırsızlar Ayakkabı Çaldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, girdikleri binadan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Büyükkara Apartmanı'nda meydana geldi. Binaya girerek marka ayakkabı arayışına giren 2 hırsız, 5'inci kata çıkarak M.Ç.'ye ait ayakkabıyı kapının önünden aldıktan sonra giyerek binadan ayrıldı.

Ayakkabısı çalınan M.Ç.'nin annesi G.Ç., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğluma bugün mağazadan ayakkabıyı aldık ve geldik, oğlum tekrar dışarı çıkacağı esnada ayakkabının kapının önünde olmadığını fark ettik. 2 saat bile olmadı. Kameraya baktığımızda ayakkabının 2 kişi tarafından çalındığını gördük" ifadelerini kullandı. - ANKARA