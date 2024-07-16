Ankara'da Husumetli Kişiyi Vuran Şahıs Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Husumetli Kişiyi Vuran Şahıs Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Ankara\'da Husumetli Kişiyi Vuran Şahıs Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetli olduğu kişiyi silahla başından vurarak yaralayan ve çevreye ateş eden şahıs, özel harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalandı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alınırken yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

16.07.2024 03:58
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde husumetli olduğu kişiyi silahla başından vurarak yaralayan ve çevreye ateş eden şahıs özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 22.00'de Yenimahalle ilçesi Güventepe mahallesi 583 sokakta meydana geldi. İki aile arasında olan husumet nedeniyle E.K., 13 numaralı apartmanın önünde husumetlisi Ulaş B.'yi silahla başından vurdu. Çevreye rastgele ateş açan şüpheli, yunus polisleri tarafından olay yerine yakın bir noktada durdurulmak istendi. Şüphelinin polis ekiplerine silah doğrultmasının ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalan zanlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başından yaralan Ulaş B. ise Yenimahalle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri şahısların evinin önünde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Husumetli Kişiyi Vuran Şahıs Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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