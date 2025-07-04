Ankara'da İki Bina Yangını - Son Dakika
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Ankara'da İki Bina Yangını

Ankara\'da İki Bina Yangını
04.07.2025 16:14
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Ankara Siteler Sanayi bölgesinde çıkan yangın iki binayı etkiledi, can kaybı yok.

Ankara'da Siteler Sanayi bölgesinde 2 binada yangın çıktı.

Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Siteler Sanayi bölgesinde Dikmeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belirlenemeyen bir sebeple bir binada yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesiyle yangın, binanın bitişiğinde bulunan başka bir binaya sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 2 binada bulunan seramik ve banyo dekorasyon mağazaları ile kaldırımda bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi.

"Kapının önüne çıktığımızda camlar patlamadan dolayı yere döküldü"

Civarda bulunan bir işletmede oturdukları sırada patlama sesi duyduklarını ifade eden Bahattin Kır, "Patlama sesine çıktık. Kapının önüne çıktığımızda camlar içerideki patlamadan dolayı yere döküldü. Biz de karşıya geçtik ve daha sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gelince yangın üst katlara sıçradı. Daha sonra dışarıdaki araçlara sıçradı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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