Ankara'da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı
ANKARA - Ankara'da biri zincirleme olmak üzere meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde Skoda, BMW IX ve Hyundai Accent model otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Sincan ilçesi Polatlar mevkiinde meydana gelen kazada ise kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, jandarma ve polis tarafından kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da İki Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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