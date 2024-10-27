Ankara\'da İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Başkent'te iki ayrı kaza: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İlk kaza saat 18.40 sıralarında Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincan'dan Etimesgut istikametine seyir halinde olan 06 BMN 246 plakalı otomobil 06 EO 7045 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambülansla hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ikinci kaza, saat 21.40 sularında Sincan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametinden Ayaş istikametine gitmekte olan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazda yaralanan 4 kişiye ilk müdahalelerini yaparak ambülansla hastaneye sevk etti.

Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.