İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Konutkent Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada 41 yaşındaki erkek işçi S.S. hayatını kaybetti. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.