Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Konutkent Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 41 yaşındaki erkek işçi S.S. hayatını kaybetti. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaatta korkunç patlama! Can kaybı var - Son Dakika
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