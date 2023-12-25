Ankara\'da inşaatta bekçi olarak çalışan bir kişi ölü bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Halil Aslan Sokağı'nda bulunan bir inşaatın zemin katında bir vatandaş ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre ismi H.S. olan kişinin inşaatta bekçlik yaptığı öğrenildi. H.S.'nin kesin ölüm sebebininin yapılacak otopsiden sonra tespit edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA