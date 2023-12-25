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Ankara'da inşaatta bekçi olarak çalışan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Ankara'da inşaatta bekçi olarak çalışan bir kişi ölü bulundu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Akçay Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katında bekçi olarak çalışan H.S. isimli bir kişi ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Ankara\'da inşaatta bekçi olarak çalışan bir kişi ölü bulundu
25.12.2023 - 15:13,
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir kişi bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Halil Aslan Sokağı'nda bulunan bir inşaatın zemin katında bir vatandaş ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre ismi H.S. olan kişinin inşaatta bekçlik yaptığı öğrenildi. H.S.'nin kesin ölüm sebebininin yapılacak otopsiden sonra tespit edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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