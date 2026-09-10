Ankara'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara\'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli görüşler bildirip paylaşımlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin 9 adrese düzenlediği operasyonda kurusıkı tabanca, havalı tüfek, bıçak, Nazi sembolleri ve kuru kafa maskesi ele geçirildi.

Ankara'da sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli görüşler bildirip paylaşımlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalarda, dijital plartformlar aracılığıyla 'Nasyonal sosyalizm' içerikli ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen ve aralarında çocuk şüphelilerinde yaşadığı toplam 9 farklı ikamete düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, bir adet havalı tüfek, 3 bıçak, Nazi sembolleri, ırksal şiddette aşırıcılık ile ilgili semboller, kuru kafa maskesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ırkçı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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