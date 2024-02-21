Altındağ\'da iş yerine pompalı tüfekle saldıran şahıs yakalandı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi B.Ç. ile eski damadı K.Ç. arasında nafaka ödeme konusu yüzünden tartışma ve ardından arbede yaşandı. İş yerinden ayrılan K.Ç., bir süre sonra pompalı tüfekle gelerek iş yerine üç el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinin camına saçmaların isabet ettiği belirlenirken, olay yerinde bulunan üç adet boş kartuj muhafaza altına alındı. Ekipler, K.Ç.'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA