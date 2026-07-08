Ankara\'da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da yapımı süren binanın 1. katında çalıştığı sırada iskelenin yerinden çıkması sonucu düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün İveddikköy Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaatın 1. katında çalışan Yusuf Atabey (46), tutunduğu iskelenin yerinden çıkması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Atabey, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde inşattan sorumlu yetkililer İ.H.E. ve O.G. gözaltına alınırken, Atabey'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - ANKARA