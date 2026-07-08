Ankara'da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara\'da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
08.07.2026 12:41
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Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yapımı süren binanın 1. katında çalıştığı sırada iskelenin yerinden çıkması sonucu düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün İveddikköy Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaatın 1. katında çalışan Yusuf Atabey (46), tutunduğu iskelenin yerinden çıkması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Atabey, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde inşattan sorumlu yetkililer İ.H.E. ve O.G. gözaltına alınırken, Atabey'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnşaat, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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