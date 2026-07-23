Ankara\'da işçi konteynerinde yangın

Ankara'da işçi konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.
Etimesgut'un Balıkuyumcu Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde yaşanan olayda işçi konteynerlerinin birinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
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