Ankara'da izinsiz araç kullanan çocuk polislerle kovalamaca yaşadı - Son Dakika
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Ankara'da izinsiz araç kullanan çocuk polislerle kovalamaca yaşadı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, babasının aracını izinsiz bir şekilde alan 18 yaşından küçük bir çocuk, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda çocuk yakalandı ve konuyla ilgili işlem başlatıldı.

30.08.2024 15:56
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Ankara'da babasının aracını izinsiz kaçıran bir çocuk, dur ihtarına uymadığı polislerle kovalamaca yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan'da meydana gelen olayda, 18 yaşından küçük bir kişi, izinsiz bir şekilde babasının aracını aldı. Trafiğe çıktığında kendisini gören polislerin dur ihtarına uymayan çocuk, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakalamak için peşine düştüğü çocuk, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler tarafından konuyla ilgili işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da izinsiz araç kullanan çocuk polislerle kovalamaca yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da izinsiz araç kullanan çocuk polislerle kovalamaca yaşadı - Son Dakika
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