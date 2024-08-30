Ankara'da izinsiz araç kullanan çocuk polislerle kovalamaca yaşadı

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Ankara'da babasının aracını izinsiz kaçıran bir çocuk, dur ihtarına uymadığı polislerle kovalamaca yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan'da meydana gelen olayda, 18 yaşından küçük bir kişi, izinsiz bir şekilde babasının aracını aldı. Trafiğe çıktığında kendisini gören polislerin dur ihtarına uymayan çocuk, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakalamak için peşine düştüğü çocuk, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler tarafından konuyla ilgili işlem başlatıldı. - ANKARA