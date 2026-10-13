Ankara'da jandarmanın 14 ilçedeki operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli 14 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak", 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a Muhalefet ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 13 Ekim 2026 günü saat 07.00'den itibaren Ankara merkezli 14 ilçede şüphelilerin gözaltına alınmasına ve ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

İcra edilen eş zamanlı operasyonlarda, bin 27 gram metamfetamin, 2 bin 235 gram kubar esrar, 2 bin 320 gram skunk, bin 305 adet sentetik ecza, 127 adet ekstazi, 47 kök kenevir, 7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (700 gram sentetik kannabinoid elde edilebilir), 2 gram kokain, 5 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 347 adet 9 mm tabanca fişeği, 34 adet cep telefonu, malzemeleriyle birlikte 7 adet iklimlendirme çadırı, 10 litre sıvı bitki gübresi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.