Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay: Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş - Son Dakika
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Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay: Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş

Ankara'da boşanma aşamasındaki bir kadın, kocası tarafından tuzağa düşürülerek bıçaklanarak öldürüldü. Kadın, oğlundan gelen mesajın kocası tarafından gönderildiğinden habersiz dışarı çıktıktan sonra saldırıya uğradı. Olayın başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Katil zanlısı tutuklandı.

20.04.2024 23:06
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Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay: Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş

Katil zanlısının eve geldiği anlar kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 15 Nisan'da bıçaklanarak öldürülen kadının, kocası tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Oğlundan gelen mesajın kocası tarafından gönderildiğinden habersiz dışarı çıkan talihsiz kadın, gözü dönmüş eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da 11 yıl önce evlendiği K.C.'den şiddet gördüğünü iddia eden Yonca Kazan Coşkun (32), boşanma davası açtıktan sonra aile evine döndü. Çiftin 10 ve 7 yaşındaki çocukları ise babalarında kaldı. 6 aylık uzaklaştırma karanın sona ermesinin ardından K.C., eşinin yaşadığı apartmanın önüne gitti. K.C., ele geçirdiği oğlunun telefonundan Coşkun'a "'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum" yazılı mesaj gönderdi. Her şeyden habersiz endişeli bir şekilde dışarıya çıkan Coşkun, elinde bıçakla bekleyen K.C. ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan Coşkun, evinin banyosuna saklandı. Banyo kapısını kıran K.C., saldırdığı eşini bıçakladı. Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İfadesi ortaya çıktı

Yakalanan K.C., savcılıktaki ifadesinde, eşiyle cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söylediğini ve 'Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?' dediğini iddia etti. Saldırgan şahıs, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Ankara, Aile İçi Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kadın cinayetinde yeni detay: Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdıktan sonra eşini öldürmüş - Son Dakika

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