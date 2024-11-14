Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir şahıs, kendisine borcu olduğu iddia edilen kişiyi kafede silahla vurarak yaraladı.
Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Center AVM'de meydana geldi. İddialara göre, bugün öğlen saatlerinde AVM içerisinde bulunan Mado Kafe'ye gelen bir kişi, kendisine borcu olduğu iddia edilen şahsı silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Saldırgan kaçarken, olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kafe Katliamı: Borç Tartışmasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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