Ankara'da Kalem Müdürü İddiasıyla Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kalem Müdürü İddiasıyla Dolandırıcılık

26.06.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Adliyesi'nde, infaz erteleme vaadiyle 100 bin lira talep eden dolandırıcılar gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi'nde kendisini kalem müdürü olarak tanıtarak infaz erteleme işlemini 100 bin lira karşılığında yaptırabileceğini iddia eden şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi orta kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre cezaevinden izinli çıkan N.K., infazının ertelenmesi için arkadaşı C.K.'den yardım istedi. C.K. ise akrabasının adliyede kalem müdürü olarak görev yaptığını ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek, N.K.'yi G.Ş. ile bir araya getirdi. Kendisini kalem müdürü olarak tanıtan G.Ş., infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında halledebileceğini söyledi. Bu esnada kafeteryada konuşmalara kulak misafiri olan bir cumhuriyet savcısı, kolluk kuvvetlerine talimat vererek şüphelinin mevcutlu olarak gözaltına alınmasını sağladı. Ekipler G.Ş. ve C.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla G.Ş. ve C.K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ş.'nin açıktan hırsızlık, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme ve yankesicilik gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydı bulunduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Adliyesi, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kalem Müdürü İddiasıyla Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek

17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralılar var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kalem Müdürü İddiasıyla Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.