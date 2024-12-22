Ankara'da Kamyon Faciası - Son Dakika
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Ankara'da Kamyon Faciası

Ankara\'da Kamyon Faciası

Ankara'da hafriyat kamyonu rampada kayarak 11 araca çarptı, polis inceleme başlattı.

22.12.2024 18:14
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Ankara'da rampada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.

İddialara göre, Çankaya ilçesinde inşaattan aldığı yükle dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada kayan hafriyat kamyonu, park halindeki 11 araca çarparak yan yattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda çekici ve polis ekibi geldi. 11 araç çekilerek götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Bir şey olması için birilerinin ölmesi gerekmesin"

Kazaya şahit olan apartman sakinlerinden Erdem Kara, "Caddenin ortalama açısına baktığınız zaman çok dik bir yokuş olduğunu görüyorsunuz. Aşağıda Dikmen Vadisi inşaatlarından dolayı burada inanılmaz bir damperli kamyon trafiği var. Oturduğumuz binaya titreşim yapacak kadar bir hacim var. Bir şey olması için birilerinin ölmesi gerekmesin. Karşıdaki tüm binalar buradan taşınan kamyonlarla yapıldı. Neredeyse 8-10 saat civarında çalışıyorlar. Buradan yükle inerken binanın titrediğini hissediyoruz biz. Birisinin freni patlasa facia olur. Bizim binanın önüne kadar çıktı, orada araba çekemedi, yokuş çok dik. Vites küçültmek ya da başka bir şey için durdu, o da son duruşu oldu. Oradan aşağı kaydı. Bir şey olursa katliam gibi olur. Aracımı şans eseri dün otoparka çektim. Apartman yönetimiyle konuştuk, bununla alakalı bir çözüm arayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kamyon Faciası - Son Dakika

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