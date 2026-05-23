Ankara'da Kamyon Üst Geçide Çarptı, 3 Yaralı
Ankara'da Kamyon Üst Geçide Çarptı, 3 Yaralı

23.05.2026 14:51
Ankara'da damperi açık bir kamyon, üst geçide çarparak yıkılmasına neden oldu, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da damperi bir süredir açık olarak ilerleyen bir kamyonun üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralanırken çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı.

Kaza, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyonun damperi kavşağı geçtikten sonra açılmaya başladı. Çevredeki sürücülerin uyarılarına rağmen durumu fark etmeyen kamyon şoförü, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çökerken, kazaya bir transit araç ile sedan otomobil de karıştı. Transit aracın kamyona hafif şekilde çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sedan araçta bulunan 4 kişilik aileden baba ile transitte bulunan 3 kişilik aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda bulunan diğer yaralıların da tedbir amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi. Kamyon şoförünün ise hafif yaralandığı görüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olay sırasında üst geçitte bulunan yaşlı bir kadın, merdivenlerden inerken son basamaklara yakın kendisini aşağı bıraktı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadına su vererek yardımcı olurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kamyon sürücüsünü olay yerinde sorgularken, Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Karşı şeritte ise trafik polis kontrolünde sağlandı.

Aynı zamanda yıkılan üst geçidin altında kuşların yuva yaptığı ve bu durumda bozulmuş olduğu görüldü.

"Bomba patladığını sandık"

Kazanın, oto sanayi işletmesinin önünde olduğunu dile getiren Şahin Bor, "Burada müşterilerimizin araçlarına bakarken, ıslık ve korona seslerine döndüğümüzde bir gümbürtü koptu. Bomba patladığını sandık. Kazayı hiçbir şekilde görmedik. Sonradan gördük ama damperi açık bir şekilde köprünün üstünden 1.5 kilometredir geliyormuş. Yaya vardı üst geçidin üstünde. 4'üncü basamakta falandı. Oradan sonra kendini aşağıya attı, biz direkt yayaya koştuk. Ondan sonra da kazanın bulunduğu bölgeye koştuk. Çok şükür yaralı 2 tane var ama hafif yaralı. Can kaybı yok. Geçmiş olsun diyoruz. İşletmemize de bir zarar olmadı. Araçta aile vardı. Birisi bizim müşterimizdi. Boyunluk taktılar. Transit araçtakiler kapıyı açıp direkt atlıyorlar"

"Arkadan korna çalanlar, ıslık sesleri, polis ekibi bile yetişmeye çalışıyordu"

Şahin Bor, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uyaran çok oldu. Arkadan korna çalanlar, ıslık sesleri, polis ekibi bile yetişmeye çalışıyordu. TIR şoförü biraz süratli olduğu için yetişemedi. Onlar da sonradan fark etmişler. Şoförü indiğimizde gördük. Şoför indiğinde direkt sağ tarafa doğru gitti. Tabii ister istemez kazadan şoka girmiş durumdaydı. Şoföre bakmadık biz açıkçası. Direkt yaralılara koştuk"

AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla yıkılan üst geçit parçalarını kaldırarak yolu açma çalışması başlattı. Kazaya karışan araçlar da çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Ankara, Yaşam, Son Dakika

