Ankara'da Kar Yağışı Kazaları Tetikledi

3.Sayfa

Başkent'te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

ANKARA - Ankara'da yağan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baskent'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, buz pistine dönen ara sokaklarda, rampa olan yollarda araçlar sahipleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Mamak ilçesinin ara sokaklarında yokuş aşağıya inen bir otomobil duramayarak başka bir araca çarparak dura bildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.