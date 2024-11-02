Ankara'da Kaza: 6 Yaralı

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Ankara'da dolmuşla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Altındağ ilçesi Altınday Caddesi'nde M.T. idaresindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen dolmuştaki 5 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken dolmuş ile otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - ANKARA