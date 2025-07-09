Ankara'da Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
09.07.2025 08:14
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Sincan'da ters yönden gelen otomobil, minibüsle çarpıştı; sürücü yaşamını yitirdi, yaralı var.

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde ters yönden gelen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 01.20 sıralarında Ankara- Eskişehir yolu Temelli mevkii Çokören Köprüsü'nde meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan N.Ş. kontrolündeki 07 NST 46 plakalı minibüs ters yönden gelen S.G. kontrolündeki 34 BJG 59 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kazaya ilk müdahaleyi yapıp durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kızının mezuniyetinden döndüğü iddia edilen otomobil sürücüsü S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü N.Ş. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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