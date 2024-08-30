Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yayaya ve park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yayaya ve park halindeki araçlara çarptı

Ankara\'da kontrolden çıkan otomobil yayaya ve park halindeki araçlara çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil önce yoldan geçen bir yayaya ardından da park halindeki araçlara çarptı. Otomobil takla atarak durabildi. Yaralanan sürücü ve çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.08.2024 14:01
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil önce yoldan geçen yayaya ardından da park halindeki araçlara çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü ile çarptığı yaya ise yaralandı.

Olay, Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 DG 1872 plakalı aracın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce bir yayaya ardından da park halindeki iki araca çarptı. Metrelerce savrulan otomobil takla atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile çarptığı kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Takla atan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normal akışına döndü.

"Çarpan sürücünün durumu iyi değildi"

Olay anına tanık olan bir vatandaş, "Bir gürültü sonrası sessizlik yaşandı. Ondan sonra zaten hemen ambulans ve polis ekipleri geldi. Çarpan sürücünün durumu iyi değildi. Yaya da iyi değildi, o da bağırıyordu. İkisinin de durumu kötüydü. Hastaneye götürdüler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yayaya ve park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika

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