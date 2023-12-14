Ankara\'da Köpek Saldırısına Uğrayan Gencin Ailesi Belediyeye Dava Açacak

Ankara'da okula giderken başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever'in ailesi Çankaya Belediyesine dava açmaya hazırlanıyor. Aile kazandığı para ile Çankaya Belediyesine barınak yapması için bağışta bulunacak.

Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever, okul yolunda başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Etrafını çeviren köpeklerin saldırısından kurtulmak isteyen Tanrısever, bacağından ısırılması sonucu yere düştü. Öğretmeninin sopalı yardımıyla kurtulan Tanrısever, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bacağına 7 dikiş atılan Tanrısever, taburcu edilirken yara aldığı yerde kalıcı iz olmasından korkuyor.

Tanrısever, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, okul kapısına doğru ilerlerken etrafını köpeklerin çevirdiğini belirterek, "Bir anda köpekler havlamaya başladı. Hocam, 'Furkan koş' dedi. Bende bir anda koşmaya başladım. Köpeklere döndüm arkamı ve bir baktım yaklaşmışlar. O sırada köpekler koşmaya başladı. Köpeklerden bir tanesi ayağımı yakalayınca bende düştüm. Yerde bir daha tuttu. Öğretmenim sağ olsun kovaladı köpekleri" diye konuştu.

"İlla başımıza bir şey mi gelmesi lazım"

Çankaya Belediyesinin okulun etrafındaki köpekleri toplamadığı için mağdur olduğunu ifade eden Tanrısever, "Ben şikayetçiyim, daha önce de bir şikayet oluşturmuştum. Olaydan üç gün önce aradım 'İlla başımıza bir şey mi gelmesi lazım' dedim. Orada iki köpek saldırdı ama aşağıda gözükmeyen daha 5 tane köpek vardı. Köpeklerin toplatılmasının istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Evin içinden çıkamıyorum babam bırakıyor"

Bir firmada staj yaptığını anlatan Tanrısever, iş dönüşlerinde sokakta yürüyemediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Stajdan eve gelirken beni babam alıyor. Köpeklerden korkuyoruz ve gelemiyoruz. Evin içinden çıkamıyorum babam bırakıyor. Herhangi bir arkadaşlarımla gezmeye de gidemiyorum bundan dolayı. Herhangi bir bahçeye çıkamıyorum, bisiklet süremiyorum ve top oynayamıyorum. Tek ben değil tüm mahalle şikayetçi."

"Mahallede kimse yürüyemiyor, korkuyor"

Gündüzleri köpeklerden dışarıya çıkamadıklarını hatırlatan Tanrısever, "Gündüzleri rahatsız olduğumuz gibi geceleri de rahatsız oluyoruz. 5 ile 6 tane köpek havlıyor. Mahallede kimse yürüyemiyor, korkuyor. Burada çiğ etle besleyen hayvanseverler var. Sokakta köpek çetesi var" açıklamalarında bulundu.

"Bu ceza davasının takipçisi olacağız"

Tanrısever ailesinin avukatı Avukat Fırat Bilici ise teknik raporları beklediklerini ve dava açmaya hazırlandıklarını kaydederek, "Bu raporlar çıktıktan sonra maliyetinin boyutu ortaya çıkacak. Bacağından belki sabit bir iz kalacak ciddi bir saldırıdan bahsediyoruz. Hastanede adli vaka olarak geçti. Bu ceza davasının takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Davadan gelecek gelirle barınak yapılması için bağışlayacağız"

Saldırıya uğrayan gencin babası Hakan Tanrısever ise mahallede her saniye korku dolu dakikalar yaşadıklarını dile getirdi. Sokak köpeği çeteleriyle tek başlarına mücadele ettiklerine dikkati çeken Tanrısever, şöyle konuştu:

"Mahalle boyunca 4 tane sokak var. 4 sokağın her başında çete köpek var. Bu sokakta daha yaklaşık 40'a yakın köpek var. Bunlar önce birbirlerine saldırıyorlar. Yolda yürürken bize de saldırıyorlar ve yürüyemiyoruz. Arabası olmayan vatandaşlar ellerinde sopalarla yürüyor. Biz bu olaya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu davadan gelecek gelirle köpeklerin barınması için bir barınak yapılması için bağışlayacağız."

Mürsel Uluç Mahallesi'nde oturan Tanrısever ailesi, Çankaya Belediyesinden bölgedeki köpeklerin toplatılmasını ve bir barınak yapılmasını talep ediyor. - ANKARA