Ankara\'da Kovalamaca: Şahıs Araç Çarpması Sonucu Yaralandı

Ankara'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken önce bir aracın çarptığı şahıs, ardından karşı şeritten gelen otomobilin altında kaldı. Olayda şüpheli ve bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyordu. Bu sırada polis ekiplerini fark eden bir kişi aniden kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamaca sırasında caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı şahıs, ardından karşıdan gelen aracın altında kaldı. Yaralı halde yakalanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucu, yaralı şahsın uyuşturucu suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 14 ayrı suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B. olduğu öğrenildi.

M.B.'ye çarpan araç sürücüsü Ç.A. ise verdiği ifadede, cadde üzerinde seyir halindeyken bir şahsın aniden önüne fırladığını ve bu yüzden kazanın yaşandığını söyledi. Olay sonrası hafif yaralanan sürücü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA