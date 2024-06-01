Ankara'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu - Son Dakika
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Ankara'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu

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Ankara'da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi sonrası çoğu şubede izdiham yaşandı, bazı şubelerde kavga çıktı.

01.06.2024 01:18
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Ankara'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu

ANKARA - Ankara'da bir zincir kozmetik mağazasının indirimi sonrası çoğu şubede izdiham yaşandı, bazı şubelerde kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre bir zincir kozmetik mağazası indirim düzenledi. İndirim nedeniyle çoğu şubede izdiham yaşandı. Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan şubede de yoğunluktan dolayı izdiham yaşandı. Çalışanlar ve müşteriler arasında tartışmalar yaşanırken mağazada ise kargaşa oluştu. Müşteriler ise mağazayı yuhalayarak tepki gösterdi.

İndirimler nedeniyle Mamak caddesi üzerinde bulunan bir şubede ise izdiham nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada taraflar ellerine geçen nesneleri birbirine fırlattı. Kavga, çevrede bulunan vatandaşların ve polisin müdahalesi sonucu güçlükle ayrılabildi.

Ankara\'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu
Kaynak: İHA

Ankara, Kavga, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kozmetik mağazası indirimi, kavga ve izdihama neden oldu - Son Dakika

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