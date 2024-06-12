Ankara'da Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

Ankara'da Evren İlçe Emniyeti tarafından, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara dolandırıcılık olayları karşı dikkatli olmalarını yönünde uyarı yapılarak broşür dağıtıldı.
Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara broşür dağıtarak sözlü bilgilendirmede bulundu. Ekipler, kurban alışverişinde sahte para olabileceğinden dolayı ödemelerin banka aracılığıyla ödenmesi konusunda tavsiyede bulundu. - ANKARA
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