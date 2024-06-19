Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda 3 Kişi Boğuldu - Son Dakika
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Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda 3 Kişi Boğuldu

Serinlemek amacıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kurtboğazı Barajı'na giren 3 kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Olay sonrası aileler büyük üzüntü yaşadı.

19.06.2024 17:16
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Serinlemek amacıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı Barajı'na giren 3 kişi akıntıya kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgiye göre; Muhammed Elzin (21), Ahmet Elzin (18), Ali Elzin (18) ismindeki 3 kişi serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Kurtboğazı Barajı'na girdi. Akıntıya kapılan 3 kişinin suda çırpındığını gören baraj kenarında piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan polis ve AFAD ekipleri, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeninin çıkarıldığına şahit olan aileler göz yaşlarına boğuldu. Aileler, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren ailelere 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da Kurtboğazı Barajı'nda 3 Kişi Boğuldu - Son Dakika
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