Ankara\'da Kurye Trajedi

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Ankara'da motosikleti ile seyir halindeyken otomobil çarpması vefat eden kurye son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, motokurye Murat Ramazanoğlu'na (37), sol şeride doğru manevra yaptığı esnada otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazanoğlu metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ramazanoğlu için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Genç kuryenin cenazesinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş arkadaşı da yer aldı. Ramazanoğlu'nun cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Mesleğe yeni başlamıştı"

Derin üzüntü içerisinde olduklarını söyleyen Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, "Bu ilk değil ama inşallah son acımız olur. Meslektaşlarımızla birlikte yine buradayız. Hayatını kaybeden arkadaşımız daha çok gençti. Mesleğe yeni başlamıştı. Son zamanlarda kuryelerin çok fazla para kazandığına dair çıkan haberler gençlerimizi bu mesleğe yönlendiriyor ama bizler de böyle bir kazanç yok. Tam tersi ölüm ve kaza var. Bizler en çok kaza sonucu ölen meslek grubu arasıyız. Bu mesleği herkes yapabiliyor. Hiçbir şart yok. Meslek yeterlilik belgemiz var ama zorunluluğu yok. Esnaf odalarına üyelik zorunlu ama maalesef yaptırmıyorlar. İki senedir yönetmelik bekliyoruz çıkmıyor. Kanunumuz, yasamız yok. Bu mesleğin ele alınıp düzenlenmesi lazım. Zorunluluklar ve kısıtlamaların getirilmesi lazım" dedi.

"Karşı tarafın en büyük kusuru dikkatsiz ve süratli olması"

Kazaya karışan sürücünü de kusuru olduğunu ileri süren Akpınar, "Bu kazada karşı tarafın en büyük kusuru dikkatsiz ve süratli olması. Bizler 18 saat çalışıyoruz. Dalgın veya yorgun olabiliyoruz. Soğuk havalardan ve kasktan dolayı çevremizi çok göremiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA