Ankara’da Kuyumcu Kavgası: 3 Yaralı

Ankara'da bir dükkanda sözlü tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kuyumcuda kavga çıktı. Olayda üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18: 30 sıralarında Keçiören Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bir kuyumcunun önünde kavga çıktı. Olay, kuyumcuda çalışan Ş.B. ile iş yerine gelen M.D., Ç.D., M.Y.D., E.D. isimli şahıslar arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştü. E.D. isimli şahsın sallama olarak tabir edilen kesici aletle Ş.B.'ye saldırdığını gören komşu esnaf olan F.A.'nın olayı ayırmak isteyerek araya girdiği esnada şahıslar F.A.' ya da saldırmaya başladı. A.A. ve F.A.'nın bunun üzerine olaya müdahale ettiğini, E.D. isimli şahsın sallama olarak tabir edilen kesici aletle A.A.' ya saldırarak yaraladığı, F.A.' nın da ateşli silah kullandığı, bunun sonucunda da M.Y.D. isimli şahıs ayağından ateşli silah ile vurularak yaralandı. Olay yerinde bulunan H.E. isimli şahıs ise kavga esnasında darp edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralı şahıslar polis nezaretinde hastaneye sevk edilirken, diğer şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde ateşli silahın bulunmaması üzerine çevre iş yerlerinin kameraları da dahil çok sayıda kamera görüntüsünü inceledi ve suç aleti silahı C.D. isimli şahsın aldığını tespit etti. C.D. Ekipler tarafından suç aleti olan ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.D., F.A., F.A. ve C.D. gözaltına alınırken, yaralanan şüphelilerin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılacağı, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından da şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.