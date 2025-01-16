Ankara'da Lastik Kesme Olayı Kamerada - Son Dakika
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Ankara'da Lastik Kesme Olayı Kamerada

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Akyurt'ta iki çocuk, park halindeki araçların lastiklerini keserek zarar verdi. Polis soruşturuyor.

16.01.2025 13:39
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Ankara'da araç lastiklerini kesen çocuklar kameraya yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde son günlerde yaşanan lastik kesme olaylarına yenisi eklendi. Pazar öğlen saatlerinde, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki çocuğun farklı noktalarda park halindeki iki aracın lastiklerini keserek patlattığı görüldü.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki çocuk kesici alet kullanarak araçlara zarar verdi. Olayı fark eden mahalle sakinleri güvenlik önlemlerini yükselterek mahalleye kamera taktırdı. Araçlara zarar vermek üzere ortaya çıkan çocuklar bu sefer kameralara yansıdı. Görüntülerde çocukların, kesici bir alet kullanarak araçlara zarar verdiği ve hızla bölgeden uzaklaştığı anlar dikkat çekti. İhbar üzerine konuyu araştırmaya başlayan polis ekibi, hem güvenlik kamera kayıtlarını hem de çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini toplayarak olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Çocukların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara\'da Lastik Kesme Olayı Kamerada
Kaynak: İHA

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