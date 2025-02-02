Ankara'da Markette Dondurma Hırsızlığı

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Ankara'da bir kişi market sahibini oyalarken, diğeri dondurma dolabından dondurma çaldı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yanındaki erkekle bir markete gelen kadın, içeri girmeden market önündeki dondurma dolabına yöneldi. Erkek ise içeriye girerek market sahibini oyaladı. Bir süre sonra dışarıya çıkan şahıs, kız arkadaşı ile birlikte dolaptan dondurmaları alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA