Ankara\'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Ankara'da bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, Pursaklar ilçesi Işık Sokak'ta Nasrettin Hoca Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük 2 çocuk, iki aile arasındaki husumet nedeniyle minibüs içerisindeki 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı yapan çocuklar ise suç aleti silahlarla birlikte yakalandı. - ANKARA