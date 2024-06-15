Ankara'da Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Ankara'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Altındağ ilçesi Karacakaya Mahahallesi'nde yer alan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. - ANKARA