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Ankara'da mobilya üretim sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ankara'da mobilya üretim sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirlenmek için çalışmalar devam ediyor.

Ankara\'da mobilya üretim sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
15.01.2024 - 17:34,  Güncelleme: 17:37
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya üretim sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın Ulubey Mahallesi Yağız Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının çevredeki diğer imalathanelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili konuşan Ali Mirza Gökçen, "Biz de kesin bir şey bilmiyoruz. İçeride çalışan yok. Sobadan çıkıp çatıya sıçrıyor. Çatıdan da yan binaya sıçradı. Önce burayı söndürdüler. Burası kumaş dükkanı. İçeride sünger depolamışlar ondan dolayı çıktığını söylüyorlar. İkinci katında da süngerler var pencereden gözüküyor" ifadelerini kullandı.

2 saatlik müdahalenin sonunda alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Altındağ, Ankara, Üretim, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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