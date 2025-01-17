Ankara\'da motosiklet kazası: 1 ölü

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Ankara'da motosiklet ile otomobil çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Dikmen Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. 34 RB 3486 plakalı motosiklet sürücüsü Murat R., sol şeritte dönmek isterken arkasından gelen 06 ELH 127 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Murat R. hastaneye kaldırıldı. Sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat R.'nin bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.