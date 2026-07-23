Ankara\'da kontrolünü kaybeden motosikletli hayatını kaybetti

Ankara'da seyir halindeyken kontrolünü kaybedip iki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda Samsun istikametinde ilerleyen 34 MKG 741 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.Ç., Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önündeki Mustafa Tuna Alt Geçidi'nde henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Önce Altındağ Belediyesi'ne ait 06 FB 0469 plakalı minibüse, daha sonra 06 FBF 514 plakalı otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, kazanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü M.E.Ç.'nin jandarma personeli olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri olay yeri güvenliğini sağlamak için alt geçidi trafiğe kapattı. - ANKARA