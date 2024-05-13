Ankara'da Narkotik Operasyonunda 85 Şüpheli Gözaltına Alındı, 45 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Narkotik Operasyonunda 85 Şüpheli Gözaltına Alındı, 45 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara\'da Narkotik Operasyonunda 85 Şüpheli Gözaltına Alındı, 45 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ülke geneli 'Narkogüç' operasyonları kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 farklı adreste 85 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 45 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 58'i tutuklandı.

13.05.2024 14:55
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Ülke geneli 'Narkogüç' operasyonları çerçevesinde Ankara'da 32 farklı adreste icra edilen eş zamanlı narkotik operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı, 45 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik 32 farklı adreste operasyon düzenledi. Operasyonlar çerçevesinde, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1 kilo 445 gram sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 adet ecstasy, 2 bin 406 adet captagon, 7 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, 9 adet hassas terazi ve 138 bin 628 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 85 şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuların 45 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şahıslardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Narkotik Operasyonunda 85 Şüpheli Gözaltına Alındı, 45 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Narkotik Operasyonunda 85 Şüpheli Gözaltına Alındı, 45 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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