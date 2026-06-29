Ankara'da NATO Zirvesi için güvenlik artırıldı - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi için güvenlik artırıldı

29.06.2026 12:40
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NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırıldı.

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik tedbirleri artırılırken, polis ekipleri kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri başkent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında kurulan uygulama alanlarında araç ve şahıs kontrolleri gerçekleştirildi. Trafik ekipleri tarafından kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter ile şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, trafik kurallarına aykırı davranan kişiler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Uygulamalara ilişkin konuşan vatandaşlardan Zafer Torgaylı, alınan önlemlerin çalışanları zor durumda bırakabileceğini belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Neyden korkuyoruz, neden böyle bir şey var hiçbir fikrim yok. Yapmasalar daha iyiydi bence. Özellikle biz çalışanları etkiliyor. Memur değiliz. Birçok yerde trafik kapanacak. Özellikle 6, 7, 8'i çok duyuyoruz, kapanacak. AVM'lerde de 'bizim yapabilecek bir şeyimiz yok' diyorlar. Siz ister açın ister açmayın, olan yine çalışana olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Bizlerin güvenliği için yapılıyor"

NATO Zirvesi nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Halil Emre Ülker ise "NATO Zirvesi'nden dolayı daha yoğunluk var. Zaten toplumun ve bizlerin güvenliği için yapılıyor" dedi.

Denetimlerin arttığını söyleyen Berat Erdem de "Polislerimiz olsun, emniyetimiz olsun denetimler bayağı sıkılaştı. Trafik de aynı şekilde çok kalabalık. Kimse nereye gidecek, neresi kapalı bilmiyor. O yüzden bayağı bir denetim gerçekleşti. Çalışıyorlar, sağ olsunlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Asayiş, Trafik, Ankara, Yaşam, Polis, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da NATO Zirvesi için güvenlik artırıldı - Son Dakika

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