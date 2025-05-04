Ankara'da öldürülen genç kızın yakını Akbaş: "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış" - Son Dakika
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Ankara'da öldürülen genç kızın yakını Akbaş: "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış"

Ankara\'da öldürülen genç kızın yakını Akbaş: "Hatice birkaç defa \'sevgilim var, aileme söyleyeceğim\' diye uyarmış"

Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla hayatını kaybeden Hatice Çınar'ın (21) yakını Kadir Akbaş, "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış.

04.05.2025 15:23
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla hayatını kaybeden Hatice Çınar'ın (21) yakını Kadir Akbaş, "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki bu saplantılı hale getirdi. Zaten 50 yaşındaymış" dedi.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre, Murat Açıkgöz (50) adlı şahıs, yan komşusu Hatice Çınar'ın (21) evine girdi. Silahla önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti. Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinden arkadaşları ise mesaiye gelmeyen Çınar'ın durumundan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Çınar ve Murat Açıkgöz'ün cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış"

Hatice Çınar'ın yakını Kadir Akbaş, Murat Açıkgöz'ün daha önce birkaç defa Hatice Çınar'ı rahatsız ettiğini iddia ederek, "Karşı komşusu 'ben ablanı arayacağım' demiş. Hatice de 'ben ablamla konuştum' demiş ve olayı öyle örtbas etmişler. Demek ki bu saplantı haline getirdi. Hatice işten gelince arkasından takip etti ve kapıyı itekleyerek girdi ya da komşusu olduğu için zile bastı, Hatice de komşusu olduğunu bildiği için kapıyı açınca direkt saldırdı diye düşünüyoruz. Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki bu saplantılı hale getirdi. Zaten 50 yaşındaymış. İki taraf da zaten tek yaşıyor. Hatice, Esenboğa Havalimanında çalışıyordu. 2 yıldır Çubuk'ta yaşıyordu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da öldürülen genç kızın yakını Akbaş: 'Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış' - Son Dakika

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