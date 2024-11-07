Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Etimesgut'ta çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi, elektrik kontağına bağlandı.

07.11.2024 20:16
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Ankara'da oto tamircide çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobil tamir dükkanında park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. Yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.11 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan bir araç bakım ve onarım dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işletmenin önünde park halinde bulunan bir aracın elektrik aksamında yaşanan arza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan araç park halindeki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

"Elektrik kontağından diyorlar"

Yanangının yanında bulunan işletmenin sahibi Mehmet Erdem yangına ilişkin, "Yan komşumun önündeki araçların yandığını duydum. Sabah 5 buçukta telefon geldi. Hemen atladım arabama geldim. Ortam facia, maalesef. Allah'tan benim dükkana sıçramamış. Birkaç camla kurtardım. Elektrik kontağından diyorlar, ama bilmiyorum nasıl oldu. Araçların hepsi kademe kademe yanıyor. Zaten araçların arası birer metre. Emniyetten gelenlere de sordum 'nasıl olur' diye onlar da 'bir şeyler söylemek için çok erken' dediler. Benim köşedeki yaklaşık 30 tane hurda lastik yanmış. Allah'tan zarar vermemiş" diye konuştu.

Yangında 9 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın - Son Dakika

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