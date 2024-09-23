Ankara'da Oto Yedek Parça Hırsızları Yakalandı

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Ankara'da 4 oto yedek parça işletmesini soyan hırsızlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yenimahalle OSTİM'de 4 farklı oto yedek parça işyerinden motor, şanzıman ve bir çok çeşit yedek parçanın çalınması üzerine işyeri sahipleri şikayetçi oldu. Bahse konu olaylarla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu olayları Y.E. ve Y.M.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar 20 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri ise S.Ü. isimli şahsa sattıkları belirlendi ve S.Ü. de yakalanarak gerekli işlemler için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. şüphelilerden Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA