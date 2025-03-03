Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

Ankara'da sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada 5'i ağır toplam 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

03.03.2025 18:26
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Ankara'da 5'i ağır 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün rahatsızlanması sebebiyle kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aralarında şoför ve hostesinde bulunduğu 5'i ağır toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 06: 35 sıralarında Gölbaşı ilçesi Konya - Ankara Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adana - Ankara seferini gerçekleştiren 01 AS 413 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsün sürücüsü E.U.'nun rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında sürücü E.U. ile görevli hostes kadın M.Y.'nin bulunduğu 5'i ağır toplam 16 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, 'AS Adana' firmasına ait otobüste sürücü ve hostes ile birlikte toplam 32 kişi öğrenildi.

"Ağır yaralılar da varmış"

Olayın tanıklarından Hüseyin Alan: "Otobüs Konya istikametinden geliyormuş. Sanırım şoför uyuya kalmış. Geldiğimizde kaza olmuştu. Şoför belki de rahatsızlandı. 15 kişinin yaralandığını söylediler. İçlerinde ağır yaralılar da varmış. Geçen senede böyle bir kaza olmuştu burada. Zaman zaman bu tür kazalar yaşanıyor. Geldiğimizde ambulanslar buradaydı. Belediye otobüsü şoförü kazayı görüp ilk müdahaleyi yapmış. Birkaç kişiyi çıkarmışlar araçtan. Ekipler müdahalelerde bulunup yaralıları hastaneye götürmüş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika

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