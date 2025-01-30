Ankara'da Otomobil Öğrenci Grubuna Daldı

Ankara'da otomobilin öğrenci grubunun arasına daldığı kaza güvenlik kamerasında
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan bir öğrenci grubunun arasına daldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 06 CTP 853 plakalı otomobilin sürücüsü, yatılı öğrenci yurdunun bulunduğu bölgede kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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