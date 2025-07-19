Ankara'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 EC 9956 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada 06 T 3816 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Otomobil ve Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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