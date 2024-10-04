3.Sayfa

Ankara'da pikap duvara çarptı: 2 yaralı

- Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde pikap model bir araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araç içerisindeki İ.A. ambulansla, E.G. ise ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Haymana Belediyesi personellerini taşıyan pikap araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Araç duvara çarparak durabildi. Yaralılardan İ.A. ambulansla, durumu ağır olan E.G. ise ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi. Kazayı haber alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaralanan belediye personelini hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.