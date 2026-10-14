Ankara'da polisten kaçan sürücü yayaya çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı - Son Dakika
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Ankara'da polisten kaçan sürücü yayaya çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı

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Narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan İ.A.A., yayalara çarptı. Baba Adem K. hayatını kaybetti, kızı Yağmur K. ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı; uyuşturucu etkisinde olduğu ve araçta uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Ankara'da trafikte seyir halindeyken polis ekiplerinin 'dur' uyarısına uymayarak çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri, Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafikte seyreden şüpheli İ.A.A idaresindeki 06 FYC 877 plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan İ.A.A., Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bulunan yayalar Adem K. ile kızı Yağmur K.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan baba Adem K.'nın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Kızı Yağmur K. ise ağır yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri, şüpheli İ.A.A'yı gözaltına alırken, yapılan testlerde şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu tespit etti. Ayrıca araçta yapılan incelemelerde de uyuşturucu bulunduğu ifade edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaGözaltıAnkaraPolisSuçSon Dakika

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