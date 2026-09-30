Nurselen Gülaçtı davasında karar: Psikoloğu iş yerinde vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Nurselen Gülaçtı davasında karar: Psikoloğu iş yerinde vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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Nurselen Gülaçtı davasında karar: Psikoloğu iş yerinde vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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Psikolog Nurselen Gülaçtı'nın Ankara'da iş yerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Fuat Yıldırım'ı tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl hapisle cezalandırdı. Anne Zülfiye Tunç, kızını geri getiremeyeceklerini ama rahatladığını söyledi; duruşmadan sonra mezarlığa gideceğini belirtti.

Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı kendi iş yerinde tabancayla öldüren Fuat Yıldırım'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Yıldırım'ı "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fuat Yıldırım, Nurselen Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini bildirdi.

TANIK: 20-30 SANİYE SONRA SİLAH SESİ DUYDUM

Sanık Fuat'ın dükkanında çalışan tanık Y.Ö., "Bir sabah Fuat abi mesaj attı, '2 bira alıp dükkana bırakır mısın, bir de ofiste kimse olmasın' dedi. Ben de biraları aldım, bıraktım. Onlar pasaja girdiler, dükkana geçtiler. Geldiklerinde hızlı yürüdüklerini fark ettim. Tartışma olduğunu sezinlemedim. Sanık ve maktul geldikten 1 saat sonra Durmuş'u çağırdılar. Kısa bir süre Durmuş yanlarında durup çıktı. Ben herhangi bir bağırma veya tartışma sesi duymadım. Durmuş dışarı çıktıktan 20-30 saniye sonra silah sesi duydum. Ben Fuat'ın 'Ambulansı kimse aramasın' dediğini duymadım. Nurselen ara sıra Fuat'ın iş yerine gelirdi. Sanık ile ilişkileriyle ilgili herhangi bir konuşmamız olmamıştır. Aralarında özel bir şey konuşacaklarını düşündüğüm için iş yerinden ayrılmıştım. Sanık Fuat'la çok vakit geçirmişliğimiz vardır, hiç silah taşıdığını görmedim" dedi.

Aile Bakanlığının davaya katılma talebine ilişkin sanık Yıldırım, "Diyeceğim yoktur" dedi.

ANNE: SANIK BENİ DE ÖLDÜRDÜ

Maktule Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, "Benim ailem yıkıldı. Sanık kızımı öldürmedi beni de öldürdü. Kızımı da tehdit etmiş. Benden hesap soracakmış, benim evladımın canını aldı. Ben onun karşısında oturuyorum, ailemizi mahvetti. Ben canımı kaybettim. Madem kızımı çok seviyordu bir kurşunda kendi kafasına sıksaydı" dedi.

Söz verilmesi üzerine konuşan tutuklu sanık Yıldırım, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum, söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım'ı "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BURADAN SONRA MEZARLIĞA GİDİP KIZIMA HABER VERECEĞİM

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan anne Zülfiye Tunç, "Bugün mahkeme sonucu iyi geçti. Bizim beklediğimiz gibi geçti. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Kızımı geri getiremeyiz ama karardan memnun olduk. Ben bugün buradaysam, o gün de orada açıklama yaptıysam, bir başka anneler için, başka kız çocuklar için kimsenin canı yanmasın, anneler ağlamasın, ağırlaştırılmış müebbet herkese verilirse etraftaki insanlar böyle cinayetleri kolay kolay işleyemezler. Diyeceğim bu kadar. İnan ki içimdeki ateş hiç sönmüyor ama rahatladım. Kaç aydır evde uyku uyuyamadım. Kızıma nasıl haber götürürüm diye. Şimdi buradan sonra mezarlığa gideceğim, kızıma haber vereceğim. Güzel haberi kızıma götüreceğim" dedi.

Maktul Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, "Bu olayın başından beri gerekse medya, gerekse avukatlarımız her zaman yanımızda oldular. Tanıdıklarımız herkese çok teşekkür ederim. Bu şekilde sonucu almamız tabii ki annemin de söylediği gibi hiçbir şekilde acımızı hafifletmiyor. Sadece haklı isyanımız en azından yerini buldu diyoruz. Bazı yalan laflar, bazı iftiralar en azından son buldu bu şekilde. Biz dosyanın tam olarak içeriğini yansıtamamıştık şimdiye kadar ama en azından bu kararla herkes neyin ne olduğunu bilir. Ayrıca da bu şekilde kadın cinayetlerine de olaylarda ailelere en azından bir umut olur. Onlara da en azından bir emsal karar olur. Yüreğini belki onların da bir nebze olsun hafifletmeye faydası olur inşallah bu kararın. Tekrardan herkese yardımları için çok teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA
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