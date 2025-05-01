Ankara'da Sağanak Sele Neden Oldu

Başkent sağanak sonrası sele teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın ilçeleri yoğun sağanak sonrası sele teslim oldu.

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.