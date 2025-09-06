Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Ankara\'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü
06.09.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da aniden başlayan sağanak yağış, birçok noktada su birikintilerine ve sele neden oldu. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler adeta çile çekti. İstanbul Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik sadece bir şeride düştü. Vatandaşlar, altyapı sorunları nedeniyle yetkililere tepki gösterdiler.

Ankara'da aniden etkili olan sağanak yağış birçok noktada su birikintilerine ve sele neden olurken; sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

UYARILARIN ARDINDAN SAĞANAK VURDU

Uyarıların ardından öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bulvarda kilometrelerce sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı. Adeta sele dönen sular nedeniyle bulvarın bazı kısımlarında trafik sadece bir şeride düştü.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Vatandaş Hakan Çevik, yaşanan sorunlar nedeniyle yetkililere seslenerek, "Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, trafik, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi 15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Bulgaristan’da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye’ye verecekler Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler
Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı adamı öldürdü Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı adamı öldürdü

17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da 300 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor
17:16
Andre Onana adım adım Süper Lig’e
Andre Onana adım adım Süper Lig'e
17:01
Yenidoğan Çetesi davasında 3 tutuklu sanığa tahliye
Yenidoğan Çetesi davasında 3 tutuklu sanığa tahliye
16:32
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı
15:40
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
15:11
333’ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 17:56:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.